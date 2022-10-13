Dezenformasyon Yasası'nın 29. maddesi Meclis'ten geçti! Dün kavga çıkmıştı

'Dezenformasyon Yasası'nın bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngören, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen 29. Maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.

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ükümetin sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçmek için Cumhur İttifakı ortağı MHP ile birlikte hazırladığı ve TBMM komisyonundan geçerek Genel Kurula gelen Dezenformasyon yasası görüşmeleri devam ediyor.

Halk arasında 'sosyal medya yasası' olarak da adlandırılan teklifin dün gece görüşülen kısmında çıkan tartışmalar sonucu ertelenmesiyle bugün tekrar görüşmelere başlandı.

29. madde kabul edildi

İçeriğinde 'yalan haberi yayama' suçuna hapis cezası getirilmesi nedeniyle teklifin en tartışmalı maddesi olan 29. madde, Genel Kurul'da yapılan konuşmalardan sonra oylanarak kabul edildi.

Dezenformasyon yasa teklifindeki tartışmalı 29. Madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yalan habere 3 yıla kadar hapis cezası geliyor

Söz konusu maddede şu ifadeler yer alıyor:

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.”