Sofradaki yemeği unutturacak ekmeğinizi banıp yiyeceğiniz acı sos turşusu sizi yemek öncesi doyuracak

Farklı sebzelerden, meyvelerden yapılan turşular, yemeklerle birlikte neredeyse her sofrada yerini alır. Genellikle biber ve salatalıktan yapılan turşuların yanı sıra, daha farklı lezzetlerde turşular da bulunuyor. Bunlardan biri de acı sos turşusu...

İşte size sofradaki yemeği unutturacak acı sos turşusu malzemeleri ve tarifi...

1,5 kilo domates

300 gr acı yeşil sivri biber

1 çay bardağı elma sirkesi

1 çay bardağı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı limon tuzu

4 diş sarımsak

2 tutam maydanoz

Acı sos turşusu tarifi:

Acı sos turşusu tarifi için ilk olarak 1 buçuk kilo domatesi iyice yıkayıp, kurulayın. Domatesleri kabuğu ile birlikte orta büyüklükte doğrayın. Ardından 300 gr acı yeşil sivri biberi de iyice yıkayıp, kurulayın. Çok büyük olmayacak şekilde küçük küçük dilimleyin.

Diğer yanda dilimlediğiniz domatesleri mutfak robotu içine ekleyin. Domatesleri çok fazla parçalamadan ve püre haline getirmeden robotta kıyın. Robottan geçirdiğiniz domatesleri derin bir kap içine ekleyin. Ardından kestiğiniz biberlerin yarısını robotun içine atın. Üzerine 2-3 tutam maydanoz ve 4-5 diş sarımsak ilave edin. Biber, maydanoz ve sarımsağı da robottan geçirin. Robottan geçirdiğiniz sarımsak, biber ve maydanozu domatesin üzerine ilave edin. Diğer kalan doğranmış biberlerin de hepsini kaba boşaltın.

Tüm malzemeleri kaba ekledikten sonra üzerlerine 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı elma sirkesi, 1 buçuk yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 tatlı kaşığı limon tuzu ilave edin. Tuz oranını kesinlikle düşürmeyin. Malzemeleri iyice karıştırıp, turşunun taşma ve köpürme yapmaması için oda ısısında 3 saat dinlendirin. En son olarak acı sos turşusunu küçük boy kavanozlara doldurup, kapaklarını sıkıca kapatın.

Hazırladığınız domates soslu acı biber turşusunu 2 gün oda ısısında dinlendirin. Ardından buzdolabına koyup, aylarca hiç bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. İsteğe göre turşunuzu aynı gün içinde bekletmeden de afiyetle yiyebilirsiniz.

Acı sos turşusu ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 20 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası da hazırlık aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 küçük boy kavanoz acı sos turşusu için geçerlidir.