Gelin tatlısı tarifi yemekten sonra bu lezzet iyi gider!

Son dönemin popüler tatlılarından gelin tatlısı tarifini hiç denediniz mi bilmiyoruz ama bu tarifine bayılacaksınız. Kekin üzerinde muhallebisiyle bir tabakla yetinemeyeceğiniz gelin tatlısı çayın yanına çok yakışacak. Peki gelin tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte damak çatlatan gelin tatlısı tarifi...

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Lezzetiyle son dönemde oldukça popüler bir hale gelen gelin tatlısı, sütlü şerbetle ıslandırılmış kekin üzerinde enfes kıvamdaki muhallebisiyle sunuluyor. Damak çatlatan bu lezzetin yapımı da kolay. Üzerinde hindistan cevizi serpiştirilen gelin tatlısını yemeye doyamayacaksınız. Peki gelin tatlısı nasıl yapılır? Eğer denemek isterseniz, gelin tatlısı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Gelin tatlısı malzemeleri

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Muhallebisi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Keki ıslatmak için:

2,5 su bardağı süt

Üzeri için:

Hindistan cevizi

Gelin tatlısı nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri derin bir kapta çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edip tüm malzemeleri çırpmaya devam edin.

Daha sonra kek karışımını fırın tepsisine alın ve önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Kekiniz pişince fırından çıkarıp soğuması için kenara alın.

Diğer taraftan da muhallebi için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencerede karıştırın ve ocağa alın.

Karışımınız kaynayıp kıvam alana kadar karıştırarak pişirin ve hazır olunca ocaktan alın.

Muhallebiniz ılıyınca üzerine toz krem şanti ekleyip mikser ile çırpın.

2,5 su bardağı soğuk süt ile kekinizi ıslatın.

Üzerine muhallebiyi dökün ve düzgün bir şekilde yayın.

Son olarak tatlınızın üzerini Hindistan cevizi ile kaplayıp buzdolabında dinlendirin.

Afiyet olsun...

Gelin tatlısı püf noktaları neler?

Yumurtalar orta boy ise 4 adet küçük ise 5 adet olsun.

Bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.

Kek malzemesini yaparken kabartma tozunu kattığınızda mikserle çırpmayın.

Kabartma tozunun özelliğini kaybedersiniz.

Pastayı yapacağınız kalıp orta kalınlıkta olsun, ince olursa kekinizde ince olur.

Pasta piştikten sonra 24 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.