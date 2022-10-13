Mideniz yanıyorsa dikkat! Midede yanmaya ve ekşimeye bunlar yol açıyor...

Yanlış beslenme tarzı mide sorunlarına yol açıyor. Özellikle çevremizden sıklıkla duyduğumuz mide ekşimesi ve mide yanmasının çoğu yanlış beslenme şeklinden kaynaklanıyor. Sizin de bu şikayetleriniz varsa ve haftada iki kereden daha fazla mide yanması yaşıyorsanız mutlaka doktora gitmelisiniz.

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Mide yanması sık gözlenen bir şikayettir. Mide şikayetleri genellikle yemek yedikten sonra ortaya çıkar. Sistemin sisteminde bir sorun olduğuna işaret eder. Mide yanması, evde uygulanan şekerli su gibi basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak sorunun nedeni ve tedavi yöntemi için mutlaka doktora görünmek gerekir.

Mide yanması nedir?

Mide yanması midede ve yemek borusunda hissedilen yanma şikayetidir. Yanma, yemek yedikten sonra, akşam olduğunda, uzanıldığında veya eğilince daha da kötüleşir. Bunun yanında ağızda acı veya asidik tat hissedilebilir.

Gastroözofageal reflü, gastrit, ilaç kullanımı ve belli gıdalara karşı hassasiyet mide yanmasının nedenleri arasındadır.

Mide yanmasına iyi gelecek besinler

Karbonatlı su ile midenizi rahatlatabilirsiniz. Mide asidini nötrleştirerek yanma hissinin önüne geçebilen malzemelerden karbonatı, 1 su bardağı suya 1 çay kaşığı olacak şekilde suyunuza ekleyip karıştırabilir ve yudum yudum içebilirsiniz.

Kefir içebilirsiniz. Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olan kefir, bu sayede hem mideyi hem bağırsakları rahatlatıyor, mide yanma sorununa da çözüm oluyor. Bunun için yapmanız gerekense midenizde yanma hissettiğinizde küçük bir fincan kefiri yavaşça içebilirsiniz.

Genelde mide yanmaları yemek yedikten sonra ortaya çıkar. Ancak yemek yedikten sonra değil de açken midenizde yanma hissi oluşuyorsa küçük boy bir muz yiyerek midenizdeki asidin azalmasını sağlayabilir, içeriğinde bol besin lifi bulunan muz sayesinde midenizin rahatlamasını, sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Mide yanmasına yol açan yiyecekler

Mide ekşimesi ve yanmasına engel olmak için başlangıçta tüketilen yemek miktarına bakılmalı. Fazla hacme sahip olan besin hızlı şekilde mideye ulaşırsa mide yanması fazlalaşacaktır. Mide yanmasına iyi ya da kötü gelen bir besin fazla miktarda tüketildiği zaman rahatsızlık verir. Ayrıca yemekler hızlı tüketildiği zamanda mide yanması meydana gelebilir. Yemekleri küçük lokmalarla ve yavaş çiğneyerek yemek gerekiyor.

Portakal, greyfurt, domates, limon, domates sosları gibi asitli besinler mide ekşimesine neden olabilir. Hassas mideye sahip olan kişilerde sorun çıkartma riskine yol açarlar. Ayrıca sirke, limon tuzu, turşu, hardal, soya ve bazı salata sosları asit içerikli olması sebebiyle midedeki problemleri tetikleyebilir.

Yağ içeriği yüksek miktarda olan besinler genel olarak sağlık için zararlı. Yağ oranı yüksek yiyecekler mide de daha uzun süre kalırlar. Yağlı gıdalar mide de uzun zaman kaldığı için mide sorunlarını da artırırlar. Cips, kızartılmış besinler, sakatat, kavurma, kızartılmış tavuk derisi ile birlikte tüketilen tavuk sıklıkla tüketilirse mide problemlerine zemin hazırlar.

Kuru baklagiller gaz ve şişkinlik problemi meydana getirebileceğinden sık sık yememek gerekiyor. Kuru baklagillerin gazını almak için pişirirken içerisine kişniş, kekik, kimyon ve nane ilave edebilirsiniz. Hamur işlerini ve şerbetli kızarmış tatlıları sık tüketmek midede yanmaya neden olur.