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Joe Biden: Amerikan halkı zor durumda!

Joe Biden: Amerikan halkı zor durumda!

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki enflasyon verilerinin beklentileri aşmasına ilişkin Amerikan halkının uzun süredir dar boğazda olduğunu ve bunu anlamak için bugün açıklanan verilere ihtiyaç olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

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Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan halkı, hayat maliyeti nedeniyle zor durumda, bu yıllardır var olan bir gerçek ve bugünkü enflasyon verilerinin bunu söylemesine gerek yok." ifadesini kullandı.

Orta sınıf ailelere biraz rahat nefes aldırmak için başkanlığa aday olduğunu belirten Biden, "Bugünkü enflasyon verileri, yüksek fiyatlarla mücadelemizde bir ilerleme kaydetmiş olsak da hala yapacak çok işimiz var. Enflasyon, son 3 ayda ortalama yüzde 2 artış kaydetti. Bu, önceki çeyrekte yüzde 11 idi." bilgisini paylaştı.

Biden, küresel enflasyonunun tüm dünyadaki ülkeleri etkilediğini ve ülkesindeki insanlar için çalışmasının önceliği olduğunu belirterek, yaptıkları ekonomi planının enflasyonun düşürülmesinde etkili olduğunu kaydetti.

ABD'de eylül enflasyonu beklenenin üzerinde geldi

ABD Çalışma Bakanlığı, bugün eylül ayına ait enflasyon verisini açıklamış, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Böylece çekirdek enflasyon, yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

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