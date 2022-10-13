Eşinizi uyurken dürtmeye son! Bu taktikler ile horlama tarihe karışıyor!

Birçok hastalığın habercisi olabilen horlama, eğer sebebi tespit edilmezse ve önlem alınmazsa, ciddi problemlere sebep olabiliyor. Eğer herhangi bir sağlık sorunu değilse bu horlamaları evde doğal yoldan kendiniz durdurabilirsiniz.

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Özellikle çiftlerin gece uyurken yaşadıkları en büyük sorunlardan birisi horlama. Horlama fazla kilo, mide hastalıkları ve tütün ürünleri kullanımı gibi birçok sebep dolayısıyla nefes yolunun kısmen tıkanmasıyla meydana gelebilir. Erkeklerde kadınlarda oranla daha fazla görülen horlamanın tıbbi birçok tedavisi bulunuyor.

Herhangi bir sağlık sorunu olarak görülmeyen lakin birçok hastalığın habercisi olabilen horlama yüz yapısının bozulması gibi sorunlara da yol açabiliyor. Birçok kişinin rahatsızlık duyduğu bu nefes sorununun çözümü çoğu kişi tarafından araştırııyor.

İşte horlama sorununu ortadan kaybedebilmek için uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler.

Uyku pozisyonu

Horlama sorunun en baş sebeplerinden biri yatış pozisyonun yanlış olmasıdır. Sırt üstü yatmak horlamayı en fazla tetikleyen yatış pozisyonudur. Sırt üstü yatış pozisyonu dilin boğazı kapatarak hava yollarını kısmen kapatır. Buna bağlı olarak horlama ortaya çıkar.

Nane yağı

Nefes sorununun bir diğer çözüm yolu ise nane yağıdır. Yastığa damlatılan nane yağı anti-enflamatuar özelliğe sahip olduğu için sinüsleri açarak horlamanın giderilmesine destek olur.

Zeytin yağı

Her derde deva olan zeytin yağı horlamaya olan faydalarıylada bilinir. Bir çay kaşığı, bir çay kaşığı ve biraz da taze zencefil kökünü bir bardak ılık suya ekleyip karıştırılır. Uyumadan önce içilen bu karışım uykuda rahat nefes alışverişiniz sağlar.

Okaliptüs

Soğuk algınlığına faydalarıyla bilinen okaliptüsün nefes yolu tıkanıklığına da iyi geldiği bilinir. Ağrı kesici özelliğide bulunan okaliptüs yağı bir bardak sıcak suya damlatılarak solunur. Bu yöntem horlamayı düşürür.

Tuzlu su kürü

Deniz suyunun sinüzit hastalığına büyük oranda faydası vardır. Aynı zamanda tuzlu suyun buruna çekilerek solunum yollarını temizlediğide bilinir. Çay kaşığının yarısı kadar tuzu bir su bardağı ılık suyla karıştırıp homojen bir karışım elde edilir. Sonrasında soğuyan tuzlu su sprey yardımıyla burna sıkılır.

Ancak bu yöntemler her bireyde nefes yolu tıkanıklığına fayda vermeyebilir. Doktorunuza danışarak tıbbı destek sağlamanız gerekir.