Duşakabindeki kireç lekeleri kabus olmasın! Duşakabini pırıl pırıl yapan yöntem bakın neymiş

Evimizin temizliğine hep özen gösteririz. Her yeri pırıl pırıl yaptıktan sonra duşakabindeki kireç ve su izlerini görmek can sıkıcı oluyor. Musluk suyunun kireçli olması, şampuan artıkları gibi maddeler bu görüntüye neden oluyor. Bu yöntemlerle duşakabindeki izleri çok uğraşmadan giderebilirsiniz.

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Duşakabinlerin cam ve bağlantı bölgelerinde bir süre sonra sabun ve şampuan kalıntıları nedeniyle küflenme ve sararmalar meydana gelir. Bu lekeleri gidermek için elimiz hep kireç çözücü ve tuz ruhu gibi son derece tehlikeli kimyasal maddelere gidiyor. Hem fayanslara hem de kendi sağlığımıza zararlı bu maddeleri kullanmadan temizliği sağlayabilirsiniz.

Kimyasal yöntemler

Sabun ve kireç artıklarından kurtulmak için tuz ruhu yerine kireç sökücü kullanabilirsiniz. Kireç çözücü tuz ruhuna göre daha az zararlıdır. Kireç sökücüyü temizlemek istediğiniz bölgenin üstüne püskürtün. Bir süre bekledikten sonra sünger yardımıyla ovarak temizleyin. Eğer temizlemek istediğiniz yer çerçeve araları ise etkili bir sonuç için diş fırçası kullanabilirsiniz. Bu şekilde kireç artıklarından daha kolay kurtulabilirsiniz.

Doğal yöntemler

Duşakabinizi evdeki doğal yöntemlerle temizleyebilirsiniz. Hem sizin için hem de duşakabin ve fayanslar için daha sağlıklı olacaktır. Duşakabin camını silmek için sirke kullanabilirsiniz. Beyaz sirke ve karbonat karışımı etkili bir temizleyici olabilir. Karışımı cama sürün ve 20 dakika bekletin. Ardından su ile ovarak durulayın. Sirke ile temizlediğiniz duşakabininiz parlak ve tertemiz görünecektir. Duşakabini temizledikten sonra su lekesi kalmaması için banyodan çıkarken duşakabin camını açık bırakın.

Sprey ürünler sıktığınızda kendiliğinden temizliği sağlamaz. Sıkıp fırçalamak daha etkili sonuçlar verir. Silme işlemini mikrofiber bezlerle yapmalısınız. Su lekelerine ve birikintilerine karşı en iyi tercih mikrofiber bezlerdir. Duşakabinin dar köşelerinde mikrofiber bezi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uzmanlar, her kullanımdan sonra bezleri iyice sıkarak ve haftada en az bir kez yıkayarak asılmasını tavsiye ediyor. Her kullanımdan sonra duşakabini silerseniz, duşu sık sık derinlemesine temizlemenize gerek kalmayacak ve cam ışıl ışıl parlayacaktır. Böylelikle su izi kalmasını da engelleyebilirsiniz.

Duş başlığı nasıl temizlenir?

Duşakabin camlarında olduğu gibi duş başlığında da su ve kireç lekeleri oluşabilir. Sabun ve kireç kalıntıları matlaştırdığından temizleseniz bile kirli gibi görünür.

Duş başlığınızı temizlerken limon asidi bazlı temizlik ürünleri kullabilirsiniz. Temizlik ürününüzü doğrudan başlığa dökmeyin. Yumuşak ve temiz bir bezin üstüne döküp yüzeyleri silin. Daha sonra temiz su ile başlığı temizleyin.

Duş başlığını temizlemek için sirke de kullanabilirsiniz. Temiz bir kabın içine sirke koyup başlığı içine koyun. Duş başlığını sirkenin içerisine 1 saat kadar bekletip suyla yıkayın. Bu yöntemle duş başlığınız tertemiz olacaktır.