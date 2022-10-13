AEK Larnaca-Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya geliyor.

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AEK Larnaca ile Fenerbahçe, UEFA AVrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Arena'da kozlarını paylaşacak. Grubunda oynadığı 3 maçta 7 puana ulaşan temsilcimiz, Larnaca deplasmanından da 3 puanla dönerek gruptan çıkmayı garantilemeyi hedefliyor.

AEK Larnaca 0-1 Fenerbahçe (İLK YARI)

Fenerbahçe'de eksikler dikkat çekiyor

Fenerbahçe'de Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King maç kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA listesine yazılmayan Serdar Dursun maç kadrosunda yer almıyor. AEK Larnaca'da ise Gyurcso, Ismael Casas, Bruno Gama ile Ernest Asante'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.

İşte ilk 11'ler

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, Lincoln Henrique, Pedro.