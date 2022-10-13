Bu gıdalar saçlarınıza aklar düşürüyor! Erkenden yaşlı görünmemek için bunlardan uzak durun

Beyaz saçlar birçok kişi için genetik olsa da, bazı kişiler için farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi ise yediğimiz gıdalar. İşte saçlarınıza aklar düşüren ve uzak durmanız gereken besinler...

Abone ol

Saçların beyazlaması birçok kişi için erken yaşlarda başlar. Bu durum çoğu zaman genetik olsa da, dış etkiler de beyazlaşma ve grileşmeye katkıda bulunur. Uzun süreli stres, ilaç kullanımı ve hatta diyet diğer sebepler arasında bulunur.

Saçlarınız olması gerektiğinden daha erken beyazlaşmaya başladıysa, bunu yaşa, genetiğe veya stresse bağlamadan önce beslenme düzeninize ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sofralarınızdan uzak tutmanız gereken bu 3 gıda, saç tellerinin beyazlaşmasını teşvik eder ve kimyasal açıdan uyarır.

İşte saçlarınızın erken yaşta beyazlamasına neden olan o besinler...

Şekerden uzak durun

Rafine şeker sadece bir gıda maddesi olarak kabul edilmez, aynı zamanda çok fazla bilinmeyen bir etki olarak doğal saç renginize de zarar verebilir. İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre; tatlı toksin, sağlıklı saç kökleri için gerekli olan vitamin ve gıdaların emilimini ve melanin pigmentinin işlevsel üretimine engel oluyor. Bütün bunlara ek olarak ise, sağlıklı saçlar için de mühim olan protein emilimi ciddi oranda zarar görüyor.

Alkole bulaşmayın

Aşırı ve devamlı olarak yapılan alkol tüketimi, gıda kaynağınız üzerinde ve birçok yönden olumsuz ve zararlı birçok etkiye sahiptir. Alkol, mide ve bağırsaklarınızın astarına zarar verebilir, bu durum da gıdalardan mineral ve vitamin emiliminizi olumsuz yönde etkiler. Hasarlı bir karaciğer de işlevini daha yetersiz şekilde gerçekleştirir ve gıdaların emilimini daha yavaş ve az olacak şekilde gerçekleştirir. Bu durumda beyaz ya da gri saç çıkarma, mevcut beyaz veya gri saçların miktarının artması gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.

Hayvansal proteinlerin etkisi

Kaslarınızı korumak, hayati maddeleri düzgün bir şekilde taşıyabilmek ve bunun yanı sıra sağlıklı saçlara sahip olmak için proteine ​​​​ihtiyacımız var. Bununla birlikte, çok fazla hayvansal protein beyaz saç çıkarmayı teşvik edebilir. Çünkü vücut tarafından kullanılamayan protein ürik asit seviyenizi arttırır. Bu, sadece gut hastalığını değil aynı zamanda gri saçları da destekleyen hiperasiditeye sebebiyet verir. Bu durum da, vücudun asitlenmeyi telafi etmek için depoladığı mineralleri kullanması ile açıklanabilir. Sonuç olarak, gıdalar başka maddelerin üretiminde eksiktir.