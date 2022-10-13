Özler Yörük cinayet davasında sanık: Cesedi yaktım ama cani değilim

Öldürüldükten sonra yakılan Özler Yörük’ün cinayet davasında söz alan Yörük'ün dini nikahla birlikte yaşadığı sanık, “Cani değilim. Evet, götürüp yaktım çünkü başıma ilk kez böyle bir şey geldi” dedi

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İzmir’de, Çamkule Mahallesi 4709'uncu Sokak’ta bir futbol sahası yakınında 8 Aralık 2018'de bulunan kadın cesedinin, otopside önce boğulduğu sonrasında yakıldığı belirlendi.

Kimlik tespiti yapılamayan ceset, kimsesizler mezarlığına defnedildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kimlik tespiti için mezar açılıp ceset üzerinden 'yeniden yüzlendirme' yapılarak robot resim elde edildi.

Cesede uygun kriterleri eşleştirerek, kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucu cesedin, Özler Yörük'e ait olduğu saptandı.

4 şüpheli tutuklandı

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden, Yörük'ün dini nikahla birlikte yaşadığı Olcay Altundağ, Bülent Özmen (45), Umut Balbey (30) ve Hülya Balbey (56) tutuklanırken, Ülkü Altundağ (39), Cansu Zorba (32) ve Melek Tüngür (29), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamede; Olcay Altundağ, Bülent Özmen, Umut Balbey ve Hülya Balbey hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından; Cansu Zorba ve Melek Tüngür hakkında 'suçu bildirmeme', Ülkü Altundağ ile suça sürüklenen çocuk M.M.A hakkında ise 'yardım etme' suçlarından dava açıldı.

“Sakız dahi çalmadım ama nelerden yargılanıyorum”

Celsede söz verilen tutuklu sanık Olcay Altundağ, 'cani' biri olmadığını söyleyerek, "Hayatım boyunca sakız dahi çalmadım ama nelerden yargılanıyorum. Başından beri samimi ikrar yapıyorum. Bırakın ölmesini yaralanmasını bile istemezdim.

“Ben böyle bir cani değilim”

Özler’in beni aldattığını öğrenince sadece birkaç kez vurdum. Bayıldı sandım ve üzerine su döktüm. Ben böyle bir cani değilim. Evet götürüp yaktım çünkü başıma ilk kez böyle bir şey geldi. Ne yapacağımı bilemedim. Olay bir anda oldu. Diğerlerini de silah zoruyla tehdit edip, bu işin içine soktum." diye konuştu.