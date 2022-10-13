Kurban Bayramı'nı bekleyemeyenlere lokum gibi yumuşacık dana enfes kavurma tarifi

Kavurma, birçok kişi için karşı konulmaz lezzetlerin arasında yer alıyor. Farklı şekilde pişme teknikleri olan kavurma, bu sebeple her zaman aynı lezzette olmuyor. İşte damağınızda lokum gibi dağılan dana kavurma tarifi...

2 kilo yağlı kuşbaşı dana eti

3 adet orta boy soğan

2 baş sarımsak

2 dal taze biberiye

2 dal taze kekik

3 adet defne yaprağı

Kimyon

Kırmızı toz biber

Tuz

Dana kavurma yapılışı:

Kavurma tarifi için; ilk olarak geniş bir tencereyi Ocak üzerine alıp, iyice ısıtın. Tercihinie göre döküm ya da çelik tencere kullanabilirsiniz. Tamamen ısınan tencerenin içine 2 kilo yağlı kuşbaşı dana etini ekleyin. Etlerin rengi değişip, suyunu salana kadar yanmaması için ara ara karıştırarak kavurun.

Diğer yanda 3 adet orta boy soğanın kabuğunu soyun. Her birini 4 eşit parçaya ayırın. 2 baş sarımsağı da ayıklayıp, bütün olacak şekilde bırakın. Etler suyunu saldıktan sonra üzerine doğranmış soğan ve sarımsakları yerleştirin. Damak tadınıza göre kimyon, kırmızı toz biber ve tuz ekleyip, iyice karıştırın. En son olarak etlerin üzerine 2 dal taze biberiye, 2 dal taze kekik ve 3 adet defne yaprağı ekleyin. Sonrasında tencerenin kapağını kapatın.

Etleri kısık ateş üzerinde ara ara kontrol ederek 2 saat kadar pişirin. Şayet pişme sırasında etleriniz tüm suyunu çekmesine rağmen hala yeterince pişmemişse üzerine 1-2 su bardağı kadar sıcak su ekleyerek, pişirmeyi sürdürün. Etlerinizi ne kadar pişirirseniz pişirin hala yeterince yumuşak olmuyorsa sıcak su ile beraber 2-3 damla da elma sirkesi ilave edebilirsiniz. Sirke etinizin yumuşamasını sağlayacaktır.

Pişen kavurmayı ocak üzerinden almadan evvel içine eklediğiniz taze kekik ve taze biberiyenin saplarını, defne yaprakları ile birlikte tencereden kaldırın ve ocağın altını kapatın.

Pişen dana lokum kavurmayı sıcak olarak servise hazır hale getirebilirsiniz. İsterseniz kavurma soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup, derin dondurucuda 6-8 ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Veya bir şişenin içine basıp, bu şekilde de buzlukta saklayabilirsiniz.

Kavurma ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 120 dakika gerekmektedir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 110 dakikası da pişirme süresidir. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 8 kişilik kavurma içindir.