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Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

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Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'deki hakların savunulması ve kıta sahanlığı nedeniyle ilişkiler iyice gerildi.

Atina cephesinden gelen provokatif açıklamalar tansiyonu iyice yükseltirken, Yunanistan gayri askeri statüdeki adaları bir bir silahlandırmaya başladı.

Yunanistan'la gerilim tırmandı

Son olarak Atina, Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı hidrokarbon anlaşmasına tepki göstererek anlaşmaya karşı diplomatik olarak harekete geçmişti.

Yunanistan'la yaşanan gerilim devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürdü.

Yunan mevkidaşıyla görüştü

Akar zirvede son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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