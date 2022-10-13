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Dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Dezenformasyon ve basın kanunu düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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Gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayan kimseye, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren, internet medyasını süreli yayın kapsamına alan düzenlemeleri de içeren Dezenformasyonla Mücadele Yasası TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

40 maddelik düzenlemeye göre, Türk Ceza kanuna ihdas edilen madde ile sosyal medyada yalan haber yaymak suç sayılacak.

Yalan haber yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası

Yalan haberlerle kamu düzenini ve barışını bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu suç, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenirse ceza yarı oranında artırılacak. Kamu düzeni ve Milli güvenliğe tehdit oluşturan algı operasyonlarıyla daha etkin ve hukuka uygun mücadele yürütülecek.

İnternet siteleri çalışanlarına basın kartı hakkı

Düzenleme ile internetten yayın yapanlar Basın Kanunu kapsamına alındı. Bu sayede haber siteleri artık resmi ilan alabilecek. Çalışanlarına da basın kartı verilebilecek.

İnternet haber sitelerinde, bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarihin, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu.

Çocuklara koruma kalkanı

Çocuklar ve gençler maruz kalmamaları gereken içeriklere karşı da korunacak. Bu konuda erişim sağlayıcılara ek sorumluluklar verildi.

Çocukların cinsel istismarı, anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlara ilişkin internet içeriklerini paylaşanlara ait bilgileri paylaşmayan sosyal ağ sağlayıcılarına, erişim engelinin yanısıra reklam yasağı da uygulanacak.

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