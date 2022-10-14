Kılıçdaroğlu ile Bahçeli gizlice görüştü mü? Can Ataklı'ya Yıldıray Çiçek'ten bomba cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Can Ataklı'nın Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu ile gizlice görüştüğünü iddiasını yalanlayarak, "Sen herhâlde yerel seçimler öncesi Ahmet Türk ile gizli görüşme yaparken yakalanan Kemal Kılıçdaroğlu ile karıştırdın Can Ataklı?" dedi.

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"Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli’nin ara ara, gizli bir şekilde görüştüğünü öğrendim" diyen Can Ataklı'nın hezeyanlarına, Bahçeli'nin danışmanı Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek'ten sert tepki geldi.

"Ruh sağlığı problemli"

Söz konusu iddiayı Can Ataklı'nın ihanet ve fitne kusmukları!" başlıklı yazısında kaleme alan Çiçek, Ataklı için "Ruh sağlığının ciddi problemli olduğunu düşündüğüm bir gazeteci bu… Ya gündemde kalmayı, ya tartışılmayı çok sevdiğinden olsa gerek abuk sabuk düşünceler, ihanet tohumları, ağzı bozukluk hep onun üretimi olmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Bahçeli’nin gizli kapaklı işi olmaz"

"Can Ataklı, Kemal Kılıçdaroğlu gibi biri için bırak gizli görüşmeyi açıktan görüşmeye değer mi?" diye yazan Çiçek, yazısına şöyle devam ett:

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun HD(P)KK ilişkilerine tepki gösterdiği için herkesin gözü önünde elini dahi sıkmadı. Sayın Bahçeli’nin gizli kapaklı işi olmaz. Sen herhâlde yerel seçimler öncesi Ahmet Türk ile gizli görüşme yaparken yakalanan Kemal Kılıçdaroğlu ile karıştırdın Can Ataklı? Hatta Ahmet Türk o görüşmenin deşifre olmasından sonra “Sayın Kılıçdaroğlu’nu biliyorsunuz. Öyle çok açık konuşmaz" cümlesini kurmuştu."

"Alavere dalavere, hokkabazlık"

Bahçeli'nin açık ve net olduğunu söyleyen Çiçek, Ataklı'yı fitne çıkarmakla eleştirerek yazısını tamamladı:

"Sana “Çok özel bilgi” diye “Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli ara ara, gizli bir şekilde görüşüyor” bilgisini veren her kimse bildiğin geri zekâlı, bildiğin embesildir. Yok eğer sen kendin uyduruyorsan bu sıfatlar senin olsun Can Ataklı… Sana da çok yakışır. Alavere dalavere, hokkabazlık, gizli kapaklı işleri 6+HDP masasında bulabilirsin. Git gerçekleri orada ara, fitnelerini Cumhur İttifakı’na bulaştırma…"