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Sivasspor zorlu maçta Kosova'dan 3 puanla döndü!

Sivasspor zorlu maçta Kosova'dan 3 puanla döndü!

UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yi 2-1 mağlup etti.

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Ballkani ile Sivasspor, Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Sivasspor 2-1 kazandı.

Ballkani 36. dakikada Thaqi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Hakan Arslan ve 81. dakikada Angielski kaydetti.

Sivasspor bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Ballkani ise 4 puanda kaldı.

Sivasspor grubun 5. maçında Cluj'u ağırlayacak. Ballkani ise sahasında Slavia Prag'la karşılaşacak.

PUAN DURUMU

Ballkani: 1 - Demir Grup Sivasspor: 2

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)

Ballkani: Frasheri, Armend Thaqi, Jashanica, Astrit Thaqi, Potoku (Dk. 87 Kapra), Emerllahu, Dellova, Zyba (Dk. 76 Kuc), Korenica (Dk. 87 Zarubica), Krasniqi (Dk. 88 Lucas), Rrahmani (Dk. 88 Berisha)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 55 Njie), Caner Osmanpaşa, Goutas (Dk. 55 Appindangoye), Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 55 Hakan Arslan), Robin Yalçın, Sabia, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 67 Angielski)

Goller: Dk. 36 Armend Thaqi (Ballkani), Dk. 72 Hakan Arslan, Dk. 80 Angielski (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 46 Charisis, Dk. 52 Murat Paluli (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Kuc (Kulübede) (Ballkani)

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