UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 6 grupta 8 maç yapıldı.
H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.
TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0
C Grubu
Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0
D Grubu
Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0
E Grubu
Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0
F Grubu
Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2
H Grubu
Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0
Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.
G Grubu'nda yer alan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yi 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 7'yı çıkardı.
TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka): 0-5
West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika): 2-1
C Grubu
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya): 1-1
D Grubu
Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya): 1-2
E Grubu
Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna): 1-2
F Grubu
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç): 0-2
G Grubu
Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor: 1-2
H Grubu
Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan): 2-1