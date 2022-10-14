UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 6 grupta 8 maç yapıldı.

H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0

C Grubu

Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

D Grubu

Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0

E Grubu

Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0

F Grubu

Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2

H Grubu

Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0

Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.

G Grubu'nda yer alan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yi 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 7'yı çıkardı.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka): 0-5

West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika): 2-1

C Grubu

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya): 1-1

D Grubu

Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya): 1-2

E Grubu

Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna): 1-2

F Grubu

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç): 0-2

G Grubu

Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor: 1-2

H Grubu

Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan): 2-1