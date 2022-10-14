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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 6 grupta 8 maç yapıldı.

H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0

C Grubu

Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

D Grubu

Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0

E Grubu

Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0

F Grubu

Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2

H Grubu

Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0

Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.

G Grubu'nda yer alan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yi 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 7'yı çıkardı.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka): 0-5

West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika): 2-1

C Grubu

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya): 1-1

D Grubu

Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya): 1-2

E Grubu

Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna): 1-2

F Grubu

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç): 0-2

G Grubu

Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor: 1-2

H Grubu

Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan): 2-1

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