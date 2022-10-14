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Sosyal konut projesi kura çekimleri tarihi belli oldu TOKİ Başkanı canlı yayında açıkladı

Sosyal konut projesi kura çekimleri tarihi belli oldu TOKİ Başkanı canlı yayında açıkladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, katıldığı canlı yayında konut projesi kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada olacağını duyurdu.

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TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor.

A Para canlı yayınında açıklamalarda bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ekonomi Masası programında Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şu ana kadar projeye 7.5 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı. 

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasından satır başları:

7.5 milyon başvuru oldu

"Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

Konut kuraları ne zaman çekilecek?

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

"Taksit ödemelerinde devlet önlem alacaktır"

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

TOKİ projeleri dünyada örnek model. 100'e yakın ülke konut projelerimizi öğrenmeye geliyor.

İhalelerin yarısı tamamlandı

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda."

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