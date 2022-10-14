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Van'dan acı haber geldi! Çatak'ta çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Van'dan acı haber geldi! Çatak'ta çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

VAN'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir mehmetçik şehit oldu. Acı haberi Van Valiliği duyurdu.

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Van Valiliği, Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.

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