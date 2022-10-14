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Putin AK Parti il başkanı mı AK Parti Taşlıçayır Mahalle temsilcisi mi?

Putin AK Parti il başkanı mı AK Parti Taşlıçayır Mahalle temsilcisi mi?

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde Türkiye'ye yönelik adımları Nevşin Mengü'yü kızdırdı. Mengü, "Putin AK Parti il başkanı gibi çalışıyor" dedi. Ahmet Hakan el artırdı "AK Parti Moskova Taşlıçayır Mahalle Temsilcisi gibi çalışıyor" dedi.

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Türkiye ile Rusya arasındaki son dönemde hızlanan görüşme trafiği ve Putin'in son olarak Türkiye'yi doğalgaz dağıtım merkezi kurma teklifi AK Parti muhaliflerine saç baş yolduruyor.

Gazeteci Nevşin Mengü, Putin'in AK Parti'nin seçimi yeniden kazanması için il başkanı gibi çalıştığını söyleyince Hürriyet'in kaptanı Ahmet Hakan el artırdı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Maşallah AK Parti İl Başkanı gibi...

Nevşin Mengü, saçını başını yolarak şöyle demiş:
“Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için maşallah AK Parti İl Başkanı gibi çalışıyor.”
Hahaha.
Bu komikti gerçekten.

Moskova Taşlıçayır Mahalle temsilcisi...

Dünkü Putin / Erdoğan zirvesinden sonra Putin’in yaptığı açıklamalara şöyle bir baktım.
AK Parti’ye destek dozajını iyice arttırmıştı.
Adam, bırakın AK Parti il başkanlığını...
AK Parti Moskova Taşlıçayır Mahalle Temsilcisi gibi çalışıyor.

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