İşte AK Parti'nin anayasa teklifi! Başörtüsü ve aile düzenlemesinde neler var?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin başörtüyü anayasal güvenceye alalım" dedikten sonra Adalet Bakanlığı'na verdiği talimat sonrası hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 alternatifli metin sunuldu. Anayasa hukukçusu kadınların ve STK’ların da önerilerini Erdoğan’a ilettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ”Çalışmaları da değerlendirin. Aile ile ilgili düzenlemeyi de ekleyin” talimatını verdiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından bir haftadır AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının üzerinde çalıştığı başörtüsüne anayasal güvence getiren çalışma ile ilgili yürütülen süreçte son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri ve bazı anayasa uzmanlarının tamamladığı çalışma ile ilgili, bugün Kazakistan dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son kez bir sunum yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından teklifin önümüzdeki hafta Meclis’e, MHP ile birlikte sunulması bekleniyor.

Hukukçular neler önerdi?

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 alternatifli bir metin sunuldu. Ayrıca bu süreçte bazı anayasa hukukçusu kadınların ve STK’ların konuyla ile ilgili farklı tespitlerini ve önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kabine toplantısında, bu önerileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a anlatarak, “Bu çalışmaları da değerlendirin. Aile ile ilgili düzenlemeyi de ekleyin, ona göre çalışıp getirin” talimatını verdiği belirtildi.

10. ve 24. maddelerde değişiklik

Toplantılarda, Anayasa’nın ‘Kanun önünde eşitlik’ başlıklı 10’uncu maddesi ile ‘Din ve vicdan hürriyetini’ düzenleyen 24’üncü maddesinde yapılacak değişiklik üzerinde duruluyor.

'Kadın ve erkeğin kurduğu yapı

‘Ailenin korunması’ başlıklı 41’inci maddede Aile kavramında, “eşler” kavramı yerine “aile birlikteliği” denilerek, “Evlilik, kadın ve erkeğin irade beyanıyla beraber kurdukları toplumsal yapıdır” şeklinde düzenleme yapılacağı da kaydedildi.