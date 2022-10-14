Alpay Özalan Meral Akşener'in olay videosunu paylaştı İyi Partili Uğur Poyraz'dan düelloya davet

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 32. Gün programında dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in 32. Gün programında "başörtüsü yasağını uygulayacağım" sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı. Özalan'a tepki gösteren İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Seni karşılıklı programa davet ediyorum" dedi.

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz arasında 28 Şubat tartışması yaşandı.

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı tv100 programında 28 Şubat döneminin İçişleri Bakanı Meral Akşener ile ilgili “AK Parti kadroları da dahil herkes Meral Akşener'in 28 Şubat'ta nasıl bir mücadele verdiğinin farkında. Alpay Özalan denen topçu dışında bunun herkes farkında. Onun görevi bir sosyal medya trolü gibi bununla ilgili oraya buraya saldırmak.” İfadelerini kullandı.

"Uygulanması gerektiğine de yürekten inanıyorum"

Poyraz’ın sözleriyle birlikte Alpay Özalan, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’in Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programındaki “Milli Güvenlik Kurulu kararlarına imza attım. Orada katılanlardan birisi olarak gönülden inanıyorum. O kararlar uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de yürekten inanıyorum. Başka çaresi yok uygulanacak” sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Genel Başkanınızın bu rezil sözlerini asla unutturmayacağım"

Özalan paylaşımında “İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "28 Şubatçı" diyerek Meral Akşener'e iftira attığımı söylüyor. "Başörtüsü yasağını uygulayacağım, uygulanması gerektiğine inanıyorum" diyen Meral Akşener'in videosu burada. Genel Başkanınızın bu rezil sözlerini asla unutturmayacağım” ifadelerini kullandı.

"Genel Merkezden izni kap gel"

Özalan’a sosyal medya hesabından yanıt veren Poyraz “Böyle sosyal medya üzerinden olmasın bu. Seni karşılıklı programa davet ediyorum. 28 Şubat, Vesayet, Fetö borsası, dış güçler, yolsuzluklar, kumpaslar hepsini konuşalım. Ama bak kitabın ortasından konuşacağız. Darılmaca gücenmece yok. Genel Merkezden izni kap gel” dedi.