Bu da 'bakan danışmanı' vurgunu! Kıskıvrak yakalandılar yöntemleri yok artık dedirtti

KÜÇÜÇEKMECE'de bir kafe açan İranlı Laleh Vatankhani dolandırıcıların hedefi oldu. İranlı kadınla yakın ilişki kurup kendilerini ‘bakan danışmanı’ ve ‘emniyet müdürü' olarak tanıtan şahıslar önce kafenin kapatılmasını sağladılar ardından kafeyi açtırabileceklerini söyleyip İranlı kadından 500 bin lira istediler. Vurgun girişimi başarısız oldu. 3 şüpheli suçüstü yakalanıp tutuklandı.

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İranlı Laleh Vatankhani, 3 yıl önce Türkiye’ye gelerek İstanbul’a yerleşmişti. Bundan 2.5 ay önce de Küçükçekmece’de Lara Kafe adında kafe açmıştı.

Kafeyi açtıktan sonra Refah İpek, kafeye gelerek kendisine yakınlık kurmaya başladı. Bakan danışmanı olduğunu söylüyor, olası bir aksilikte yardımcı olabileceğini belirterek danışmanlık kartını gösteriyordu.

Daha sonra yanında Muhammed Nehri Gök ve Can Bayram adlı kişilerle de kafeye sık sık gelmeye başladı. Refah İpek, arkadaşı Can Bayram’ın da Emniyet Müdürü olduğunu söylüyor ve aynı vaatlerde bulunuyordu.

Sahte ihbarlar yağdı kafe mühürlendi

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, bu görüşmelerden sonra kafeyle ilgili CİMER’e, polise ve belediyeye şikâyet yağmaya başladı. Kafede kavga olduğu ihbar ediliyor, polis geliyor ancak herhangi bir kavga emaresine rastlanmıyordu.

Kafenin evraklarında eksikler olduğu ihbar ediliyor zabıta geliyor ancak herhangi bir eksiklik bulunamıyordu. Peş peşe yaşanan şikâyetlerin ardından kafe mühürlendi.

500 bin lira istediler

Kafenin mühürlenmesinin ardından Refah İpek ve arkadaşlarının vaatleri de hız kazandı. Kafeyi 500 bin TL karşılığında açtırabileceklerini söyleyerek Laleh Vatankhani’den para istiyorlardı. Bu vaatlerden bunalan Laleh Vatankhani, polise giderek şikâyetçi oldu.

Polisler buluşma ayarladı

Polisler, İranlı kadına, kendisinden para isteyen kişilerle buluşmasını, seri numaraları alınan 20 bin doları verdiğinde operasyon yapacaklarını söylediler.

Kafede suçüstü yapıldı

6 Ekim günü kafedeki buluşmada Refah İpek, Can Bayram ve Muhammed Nehri Gök parayı aldıkları sırada başlatılan operasyonda suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Yapılan gözaltı sırasında Refah İpek’in polise hâlâ bakan danışmanı olduğunu söylediği belirtildi. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Laleh Vatankhani, “Polislerle birlikte plan yaptık. 3 kişi de yakalandı. Polislere teşekkür ediyorum” dedi.

Sahte şikâyetlerle kafenin mühürlenmesini sağlayan dolandırıcılar kafeyi tekrar açtırma vaadiyle Laleh Vatankhani’den 500 bin TL para istediler. Polisin operasyonuyla yakalanan Refah İpek, Can Bayram ve Muhammed Nehri Gök’ün adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda SİM kart bulundu. Şüphelilerin bu kartlarla onlarca kişinin adını kullanarak sahte ihbarlar yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: Hürriyet