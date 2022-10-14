Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı fena geliyor! Orhan Şen paylaştı İstanbul'a saat verdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu verilerini vatandaşlarla paylaştı. Meteoroloji tablosuna göre Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de son uyarılarını yaptı. İstanbul'da bugün hava nasıl? Orhan Şen mega kente yağmur için saat verdi. İşte Meteoroloji'nin değerlendirmesi ve bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün beklenen havaya ilişkin paylaşımda bulundu. İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Orhan Şen saat verdi. İşte Meteoroloji'nin son değerlendirmesi ve bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.