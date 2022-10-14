Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı fena geliyor! Orhan Şen paylaştı İstanbul'a saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.