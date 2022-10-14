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Büyük indirimin ardından ibre tersine döndü! Motorine yine zam geliyor!

Büyük indirimin ardından ibre tersine döndü! Motorine yine zam geliyor!

Benzin ve mazot fiyatı (motorin) üzerinde etkili olan brent petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynakları uluslararası piyasalarda rüzgarın tersine dönmesi nedeniyle 15 Ekim cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 99 kuruşluk zam beklendiğini duyurdu.

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Sektör temsilcileri bu geceden itibaren motorin grubunda 99 kuruşluk zam beklendiğini duyurdu. Zammın gerçekleşmesi halinde motorin litresi yeniden 27 liranın üzerine çıkarak 28 liraya dayanacak. Benzin grubunda ise fiyat değişimi beklenmiyor. İşte 14 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Uluslarası petrol piyasasında yaşanan hareketlilik yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamların ardından akaryakıt fiyatlarına dün indirim gelmişti. İndirim sonrası yurt dışı piyasalarda rüzgarın tersine dönmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. Sektör kaynaklarına göre 15 Ekim cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam bekleniyor.

Brent Petrol ne kadar oldu?

Önceki kapanışını 92,45 dolardan yapan Brent petrol saat 23.50 itibarıyla 94,80 dolardan işlem görüyor.

Yurtdışı petrol piyasasında rüzgarın tersine döndüğünü belirten gazeteci Cahit Saraçoğlu, akaryakıt fiyatlarına zam beklendiğini duyurdu. Dünkü 2 lira 15 kuruşluk indirimin ardından motorin grubuna 99 kuruş zam geleceğini belirten Saraçoğlu, yaşanacak fiyat artışının nedeninin ise Genova Petrol Piyasasındaki hareketlilikten kaynaklandığını ifade etti. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

Zam sonrası fiyatlar nasıl olacak?

Böylece beklenen zammın gerçekleşmesi halinde ise motorinin litresi İstanbul'da 27,34 liraya, Ankara'da 27,47 liraya İzmir'de ise 27,49 liraya yükselecek.

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