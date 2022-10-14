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Adana'da eski sevgili dehşeti! Barışmak için geldiği evde öldürdü

Adana'da eski sevgili dehşeti! Barışmak için geldiği evde öldürdü

ADANA'da eski sevgilisinin evine barışmak için giden şahıs reddedilince dehşet saçtı. 39 yaşındaki Bahar Torun, eski sevgilisinin elindeki silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

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Adana'da barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun (39) ile barışmak için evine gitti. Torun'un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Burak A., belinden çıkardığı tabancayla Bahar Torun'a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar Torun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan şahsın peşinde

Eski sevgilisi tarafından katledilen kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Burak A.yı yakalamak için çalışma başlattı.

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