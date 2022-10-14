Uşak'ta korkunç kaza arkadan çarptı otomobilin haline bakın! Ölenler var

UŞAK'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası aracın hali dehşete düşürdü.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre O.Y. (23), İzmir’den Uşak istikametine seyir halindeyken araç kontrolünü kaybederek aynı yönde seyir eden A.U. (45) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Olay yerine gelen ekipler kaza sırasında otomobilde bulunan Ayşe Aktürk ve sürücünün kardeşi Umut Yeğen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü O.Y. ve araçta bulunan S.A. ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.A.’nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.