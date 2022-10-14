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Doğukan Manço, Barış Manço gecesine tepki gösterdi Haluk Levent özür diledi

Doğukan Manço, Barış Manço gecesine tepki gösterdi Haluk Levent özür diledi

Polat Yağcı, 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında konser düzenledi. Doğukan Manço kendisine haber verilmediği gerekçesiyle Polat Yağcı’ya tepki gösterdi. Haluk Levent, Doğukan Manço’dan özür diledi.

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Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açık hava Sahnesi çok anlamlı bir geceye imza attı. Gecede Barış Manço anıldı. Gecede Kurtalan Ekspres, Haluk Levent, Şevval Şam, Melek Mosso ve Okan Şarlı, aynı sahnede yer aldı. 

Barış Manço’yu andılar

23 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço için bir araya gelen Kurtalan Ekspres, Haluk Levent, Şevval Şam, Melek Mosso ve Okan Şarlı düzenlenen gece için duygularını anlattılar. “Müzikseverler Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bizi yalnız bırakmadılar. Barış Manço’yu anacağımız için tatlı bir heyecan yaşıyoruz. Çocukluğumuzun hikayeleriyle, şarkılarıyla dolu dolu bir gece olacak. Bir kelimeye bin anlam yüklediğimiz bir akşam. Geçmişimize karşı bir vefamız var ve bu yüzden bu gecenin parçası olduğumuz için gurur duruyoruz!” sözleriyle duygularını paylaştılar.

'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' konseptiyle hazırlanan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, Barış Manço hayranlarıyla dolup taştı. 

‘Yaz Dostum’ şarkısıyla gece başladı. Ardından sahne alan Okan Şarlı’nın 'Dağlar', Şevval Sam’ın 'Can Bedenden', 'Kara Sevda' parçalarını seslendirmesiyle müzikseverler mest oldu. Unutulmaz geceye Haluk Levent ve Melek Mosso’nun performansları eklenince Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde tam anlamıyla nostalji rüzgarları esti. 'Gülpembe’den' 'Dönence’ye', 'Unutamadım’dan' 'Halhal'a kadar Barış Manço’nun tüm şarkıları seslendirildi. Hem eski anılar canlandı hem de Paraf Kuruçeşme’de duygusal anlar yaşandı. Duayen sanatçının nesilden nesile aktarılan birbirinden değerli şarkıları, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde yankılandı.

10.Yıl Marşı’yla biten gecede, Barış Manço’nun unutulmaz şarkıları ve kendisi anıldı.

Gecenin devamında sanatçılar bir araya gelerek Barış Manço şarkılarını seslendirdiler. 

Doğukan Manço tepki gösterdi

Geceyi düzenleyen Polat Yağcı’ydı. Doğukan Manço, Yağcı’ya Twitter hesabından tepki gösterdi. 

"Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında bir konser yapıyorsunuz. Bırakın aileden bir rıza almayı, aile bireyleri haberi bile sosyal medyadan öğreniyor. Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor?" mesajını paylaştı. 

Haluk Levent özür diledi

Doğukan Manço'nun bu açıklamasını gören ve etkinlikte sahne alan Haluk Levent, Manço'dan özür diledi.

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