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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk'ın Ukrayna sevdası kısa sürdü! Faturayı Pentagon'a kesti

Elon Musk'ın Ukrayna sevdası kısa sürdü! Faturayı Pentagon'a kesti

RUSYA'nın işgal girişiminin başlamasının ardından Ukrayna'ya destek amacıyla starlink uydularını bölgeye gönderen Tesla'nın kurucusu Elon Musk, maliyetleri karşılayamayacağını söyleyerek faturaları Pentagon'a gönderdi.

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Elon Musk'ın SpaceX'i tarafından üretilen Starlink internet uyduları, geçen bahar Ukrayna'ya varmasından bu yana, internet ağları yok edildiğinde bile ordunun iletişime devam edebilmesini sağladı.

Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin Starlink uydu birimi Ukrayna'ya bağışlandı.

Elon Musk, "Operasyon SpaceX'e 80 milyon dolara mal oldu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacak" dedi.

Pentagon'a uyarı mektubu

SpaceX, Pentagon'u, ayda on milyonlarca dolar ödemedikçe Ukrayna'daki hizmete fon sağlamayı durdurabileceği konusunda uyardı.

CNN tarafından elde edilen belgeler, geçen ay Musk'ın SpaceX'inin Pentagon'a Starlink hizmetini olduğu gibi finanse etmeye devam edemeyeceğini söyleyen bir mektup gönderdiğini gösteriyor.

Mektupta ayrıca Pentagon'un Starlink'in askeri kullanımı için finansmanı devralması talep edildi.

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