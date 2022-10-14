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Özel okuldan öğretmene çirkin mesaj: Çocuklar var türbanlı istemiyoruz

Özel okuldan öğretmene çirkin mesaj: Çocuklar var türbanlı istemiyoruz

İSTANBUL'da bir okul, İngilizce öğretmenliği için görüşme yapacağı kişiden "türbanlı olmamasını" istedi. Konuşmayı Twitter'dan paylaşan öğretmen, "Hakkımızı nereden helal ediyorduk?" sözleriyle tepki gösterdi.

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İstanbul'da özel bir eğitim kurumu, öğretmenlik için görüşme yapacağı kişiden "türbanlı olmamasını" istedi. Konuşmaya muhatap olan Zeynep Kübra Kılıç, WhatsApp yazışmalarının ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hakkımızı nereden helal ediyorduk? Bugün yaşadığım bir olay" ifadesini kullandı.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından kurum, Zeynep Kübra Kılıç'tan paylaşımını silmesini istedi. Kılıç ise, kurum tarafından kendisine özür dilendiğini, konuştuğu kişinin hatayla böyle bir şey yaptığını söylediğini aktararak, "Doğru mu söylüyorlar bilemem ya da dava edip süreçle uğraşamam. Twitter birbirimizin başının üstünde salladığımız kılıç olsun istemem. Bu yüzden onların cevaplarını da paylaşıyorum ama istedikleri gibi twiti de silmeyeceğim" mesajını paylaştı.

Başörtüsü tartışmalarının gölgesinde yaşandı

Başörtüsüne yasal güvence üzerine başlayan tartışmaların yaşandığı şu günlerde böyle bir olayın yaşanması da dikkati çekti.

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü için Meclis'e kanun teklifi sunacaklarını açıklamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise tepki göstermişti. Türkiye'de başörtüsü sorunu olmadığını vurgulayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak, "Samimiysen Anayasal zeminde düzenleme yapalım" demişti. CHP, Erdoğan'ın Anayasa üzerinden değişiklik teklifini reddetti.

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