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İzmir'de bir kadın uyuşturucu kullanırken canlı yayın yaptı! Düzenek nasıl yapılır anlattı

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İzmir'de bir kadın uyuşturucu kullanırken canlı yayın yaptı! Düzenek nasıl yapılır anlattı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan ve düzeneğinin yapımını anlatan kadın, polis tarafından gözaltına alındı..

İzmir'de bir kadın uyuşturucu kullanırken canlı yayın yaptı! Düzenek nasıl yapılır anlattı

Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti. 

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İzmir'de bir kadın uyuşturucu kullanırken canlı yayın yaptı! Düzenek nasıl yapılır anlattı

Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 

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İzmir'de bir kadın uyuşturucu kullanırken canlı yayın yaptı! Düzenek nasıl yapılır anlattı

25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. A.B.'nin emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

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İzmir'de bir kadın uyuşturucu kullanırken canlı yayın yaptı! Düzenek nasıl yapılır anlattı
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