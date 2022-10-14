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MİT'ten PKK'ya tarihi darbe! Çavreş tugayının sorumlusu "Geli Serhat" öldürüldü

MİT'ten PKK'ya tarihi darbe! Çavreş tugayının sorumlusu "Geli Serhat" öldürüldü

MİT, Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK üyesi Nejdet Dağlarer'i etkisiz hale getirdi. Nejdet Dağlarer'in PKK'nın Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu olduğu öğrenildi.

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“Geli Serhat” kod adlı Nejdet Dağlarer, Türkiye’de gösterdiği faaliyetler ve Suriye’de TSK’ya yönelik eylemleri nedeniyle MİT’in hedef listesine girmişti. Terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 2009’da katılan Dağlarer, 2012 yılında Hakkari’nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam etti.

Bölgede bulunduğu süre zarfında güvenlik güçleriyle girdiği bir çatışmada elinden yaralandı. Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak’a, oradan da Suriye’ye geçen Nejdet Dağlarer, uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi.

Tünel ve mevziler yapılırken sorumluydu

Suriye’deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında yönlendirici olarak aktif rol aldı. 2020 yılında örgütün sözde Kobani (Ayn El Arab) eyaleti tünel ve mevzilendirme sorumlusu olan Dağlarer, etkisiz hale getirildiği esnada örgütün kırsal kadrolarından oluşan Çavreş tugayının sorumlusuydu.

Örgütün Suriye yapısı ağır yara aldı

Güvenlik kaynakları, Suriye’deki en kalabalık terörist gruplarından biri olan Çavreş tugayının sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinin örgütün Suriye’deki yapısına ciddi zarar verdiğini belirtti.

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