Tatlıses soyadını silmişti! Dilan Çıtak Dörter son noktayı koydu! "Rahat bırakın artık..."

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 8 yıldır birlikte olduğu müziyen Levent Dörter ile geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğün töreni ile dünyavevine girdi. Düğün sonrası 'Dörter' soyadını alan Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabından 'Tatlıses' soyadını silmesi yeni bir tartışmanın ateşini fitillemişti. Gelen yorumlara dayanamayan güzel isim yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı kodu ve 'Rahat bırakın artık' dedi.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu müzisyen Levent Dörter ile geçtiğimiz 2020 yılında evleneceğini duyurmuş fakat çift koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Dilan, Levent çifti Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilen görkemli bir tören ile dünyaevine girdi. Çıtak'ın düğün sonrası sosyal medya hesabından 'Tatlıses' soyadının yerine 'Dörter'i eklemesi ise çok konuşulmuştu. Gelen yorumlara dayanamayan güzel isim yaptığı açıklama ile tüm tartışmalara son noktayı koydu.

Dilan düğünde üç gelinlik değiştirdi

Düğünde Dilan Tatlıses üç farklı gelinlik giydi. Tatlıses ilk olarak kendi tasarımı olan bir gelinlik giydi. Ünlü şarkıcının ana gelinliği ise İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından Tatlıses’e hediye edildi. Dilan Tatlıses sonrasında ise Cihan Nacar imzası taşıyan bir gelinlikle konuklarının karşısına çıktı.

Görkemli düğüne ünlü akını

8 yıllık ilişkilerini evlilik ile taçlandıran Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter çiftini sevenleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses geçtiğimiz sene evlendiği Yasemin Şefkatli ile birlikte düğüne katılırken, aile üyelerinin yanı sıra Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimler de görkemli düğün törenine adeta akın etti.

'HAYIR' diye bağırdı, kahkahalar hava uçuştu

Nikah memuru, Dilan Çıtak'a 'eş olarak kabul ediyor musun?' sorusu soruldu. Tam bu sırada İbrahim Tatlıses araya girdi ve 'Hayır' diye bağırdı, salon kahkahalara boğulurken kızı Dilan Çıtak güldü ve hemen ardından 'Evet' diye cevapladı.

Tatlıses'ten kızına altın kemer

Kızının düğününde şarkı söyleyerek destek olan İbrahim Tatlıses, hediyesiyle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sene oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'ye düğünde altın kemer takan Tatlıses, kızına da altın kemer taktı. Kemerin değerinin 450 bin TL olduğu iddia ediliyor.

"Rahat bırakın artık, onların hepsi benim"

32 yaşındaki ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile evlenmesinin ardından sosyal medya hesabından 'Tatlıses' soyadını kaldırarak 'Dörter' soyadını eklemesi çok konuşulmuştu. Tatlıses'i sildi haberlerine dayanamayan Çıtak, yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu. Ünlü isim yaptığı açıklamada, "Küçük bir detay çok fazla büyütülmeden kısa bir açıklama yapmak durumunda hissediyorum. Sosyal medya ismim hala 'dilancitaktatlises' Alt ismim ise 'Dilan Çıtak'dı. Yanına sadece eşimin soy adı eklendi. 'Dörter' olarak. Sahne adım her zaman 'Dilan Çıtak'. Kimlik adım ise bundan sonra 'Dilan Tatlıses Dörter'. Soy adlarımı rahat bırakın artık, onların hepsi benim..." ifadelerini kullandı.