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Uraz Kaygılaroğlu siyah ojeli fotoğrafına gelen eleştirilere öyle bir cevap verdi ki…

Uraz Kaygılaroğlu siyah ojeli fotoğrafına gelen eleştirilere öyle bir cevap verdi ki…

Son olarak ‘Sefirin Kızı’ ve ‘Erşan Kuneri’ de rol alan Uraz Kaygılaroğlu, siyah ojeli tırnaklarıyla poz verip paylaşım yapmıştı. Kaygılaroğlu’nun siyah ojeli ellerine tepkiler çığ gibi büyürken, Kaygılaroğlu eleştirilere cevap verdi.

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Kaygılaroğlu, 6 yaşındaki kızı Ada’nın isteği üzerine arada sırada oje sürdüğünü söylemişti. Bu sefer dizi galasında çektiği fotoğrafta siyah ojeleri gözüken Kaygılaroğlu’na sert tepkiler geldi. Kaygılaroğlu gelen tepkilere cevap verdi. Kızdığını ve kırıldığını söyledi. 

‘’Kötü örnek oluyorsun’’

Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimlerin arasında yer alıyor. Erşan Kuneri dizinin galasına 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına siyah ojeli tırnaklarıyla katılan ünlü oyuncu dün yaptığı siyah ojeli paylaşımıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Takipçilerinin bir kısmı ‘’Kendine yakıştırmış size ne’’ diye yorum yaparken, bir kısmı ‘’Kötü örnek oluyorsun’’ dedi. 

Siyah ojeli fotoğrafına gelen eleştirilere cevap verdi

Eleştirilere kayıtsız kalmayan ve cevabı gecikmeyen ünlü oyuncu, "Selamlar, sevgiler... Önce slip mayo giymişim, sonra İskoçya'nın yöresel eteğini giymişim, ara ara tırnaklarıma oje sürüyormuşum, ne yapmaya çalışıyormuşum, insanlara kötü örnek oluyormuşum..."

‘’Bugüne tırnaklarımla geldim’’

Ayrıca Kaygılaroğlu, "10 yaşımda saçımı oksijenli suyla da açardım, 13-15 yaşımda sanırım kulağımı deldirmiştim, 16-17 yaşlarımda sonradan pişman olup üzerine başka dövmeler yaptırdım. Böyle biriyim ben ama bir altını çizelim abilerim ablalarım; kimsenin torpillisi olmadım, bir dayım, eniştem olmadı. Bir gün çalmadım çırpmadım, vergi kaçırmadım, kimseyle kavga edip sövmedim, görüşüne ya da görünüşüne göre insan ayırmadım. Herkese saygılı olmak, anlamaya çalışmak önceliğim oldu. sadece ve sadece işimi yaptım. İyi yapmaya çalıştım, çok çalıştım daha da çok çalışacağım. Öncelikle tarzımı tavrımı değil, işimi beğeninize sunuyorum. Tabi bunların hepsi göreceli şeyler, beğenip beğenmemek çok kişisel saygı duyarım ama hakaret kabul edilemez. Kızdım ve kırıldım açıkçası... Ben bir kanaat önderi ya da bilirkişi değilim eğer illa da bir yanımı örnek almanız gerekirse insan olarak güzel yanlarım var, onlara da göz atabilirsiniz. İş hayatımda bugüne bu tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. o yüzden onları ne şekilde, ne renkte kullanacağıma da ben karar vereceğim. Hadi işiniz gücünüz rast gitsin" ifadelerini kullandı. 

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