Türkiye’nin YouTube’da yayın yapan gazeteciler, haber kanalları ve internet medyası sitelerinin izlenme oranları paylaşıldı. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, izlenme sayısında çok sayıda ünlü ismi geride bıraktı.

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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, YouTube'dan yayın yapan gazetecilerin, haber kanallarının izlenme oranlarını ve en çok rağbet gören medya kanallarını analiz etti.

Bildirici'nin T24'te paylaştığı gazetecilerin izlenme oranları listesi yankı uyandırdı.

Hadi Özışık izlenme oranlarıyla ünlü isimleri geride bıraktı

Erkek gazeteciler listesinde İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın izlenme oranlarındaki yükseliş dikkat çekti. Kamuoyunun çok ünlü isimlerini sollayan Özışık, Youtube'da izlenme oranlarıyla 5. sırada yer aldı.

Fatih Portakal'ın 21 milyon 249 bin izlenmesine karşılık, Hadi Özışık'ın izlenme sayısı 72 milyon 405 bin oldu. Fatih Altaylı, Can Dündar, Abdurrahman Dilipak listenin alt sıralarında yer bulabildi.

İnternethaber'in başarısı

İnternet medyası sıralamasında ise İnternethaber'in izlenme oranları da dikkat çekti. 23. sırada yer alan İnternethaber, çok sayıda rakiplerinin üstünde yer aldı.

Basılı gazeteler uyum sağlayamadı

YouTube'da sokak röportajlarının haberden daha çok ilgi gördüğünü belirten medya ombudsmanı Bildirici, "Basılı gazetelerin haber görüntüleri ve söyleşiler yayımladıkları YouTube hesaplarının abone ve izlenme sayıları çok az. Basılı gazeteler, YouTube’a çok da uyum sağlayamamış gibi görünüyor." dedi.

İzleyicilerin katıldığı söyleşiler

İnternet Medyası’nda ilk sırayı liderler ve siyasetçilerle yapılan, izleyicilerin de soru sorma olanağı bulduğu 'Açık Mikrofon Söyleşileri' ile tanınan Babala TV aldığını yazan Bildirici yazısına şöyle devam etti:

Babala TV’de Oğuzhan Uğur’un son olarak GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı ve 6 Ekim’de yayımlanan söyleşiyi izleyenlerin sayısı 4.5 milyonu aşmış. Örneğin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin söyleşisi 7 milyon kere izlenmiş. Bu kanalın izlenme sayısı toplam 381 milyon. Haber televizyonlarındaki lider söyleşileri, bu izlenme sayılarına ulaşamıyor olabilir.

Babala TV’den sonra 371 milyon izlenmeyle internet medyasında ikinci sırada olan Yurttaş TV de siyasi haber videoları ve söyleşilerin yanı sıra 'sokak röportajları' da yayımlıyor. İnternet haber medyasının YouTube hesapları, sadece özgün içerikler üreterek bu mecradan yayın yapan kanalların gerisinde kalıyor.

"Kısa görüntüler ilgi görüyor"

Ayrıca haber kesitleri ile TV’lerdeki tartışma programlarının yayımlandığı hesaplar da faaliyette. Spor, magazin, ekonomi, tematik kanalların yanı sıra dini kanallar da hayli aktif YouTube’da. Temelde gördüğüm kadarıyla izleyici, TV kanalları ve diğer mecralarda göremediği farklı içeriklere ya da ilginç kısa görsellere yöneliyor YouTube’da."