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Arı kovanlarını sıcak yere götürecekti bunu hiç beklemiyordu! Korkunç olay

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arı kovanlarını sıcak yere götürecekti bunu hiç beklemiyordu! Korkunç olay

TUNCELİ’nin Mazgirt ilçesinde arıların sokması sonucu ağır yaralanan adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Havaların soğumasıyla birlikte arı kovanlarını sıcak bölgelere götürmek isteyen Kenan Duman, kovanları araca yüklemeye başladı. Yüklenen kovanlardan birinin düşmesi sonucu çıkan arılar, Duman’ı defalarca soktu. 

Duman, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı Duman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

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