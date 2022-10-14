Kemal Kılıçdaroğlu 'kayıp 8 saat'te ne yaptığını anlattı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD gezisi sırasında 8 saat ortadan kaybolmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. "FETÖ'cülerle görüştü" iddialarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, o sekiz saatte neler olduğun anlattı. Kılıçdaroğlu, gezisine gelen "bunun için mi gitti!" eleştirilerine de cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisiyle ilgili en çok konuşulan iki konu ortadan kaybolduğu 8 saat ve görüşme yaptığı kişilerle ilgili oldu. Kılıçdaroğlu, eleştirilere, İsmail Saymaz aracılığıyla cevap verdi. Kılıçdaroğlu’na ABD gezisinde ortadan kaybolarak New York'a gidip, burada bulunan TURKEN Vakfı'nın önünde video çektiği 8 saatte neler yaptığını sorduğunu belirten Saymaz şunları yazdı:

Otel odasında karar verdik, hızla gittik!

“CHP liderine ‘Sekiz saat boyunca nereye kayboldunuz?’ diye sordum. Kılıçdaroğlu, bu düşüncesini bir gece önce otel odasında kurmay ekibine açtığını ve onların büyük heyecan duyduğunu söyledi. Yaptığı plan gereği sabah havalimanına gitmesi beklenirken, otomobille hızla New York’a giderek, çekim yaptıklarını anlattı” diyen Saymaz, CHP liderinin iktidar medyasının Pensilvanya’ya gittiğine ilişkin iddiasına da şöyle yanıt verdiğini kaydetti:

“Pensilvanya’ya gitti” iddialarına tepki

“Düzeysiz bir tartışma. Olayı bilmeden, araştırmadan, hatta sahte haritalar icad ederek yapıyorlar. Buna alışkınım. Parayı veriyorsunuz, istediğiniz haberi yazdırıyorsunuz. Onlar gazeteci değil. Tetikçiden gazeteci olmaz. Gazeteci araştırır, bakar; Pensilvanya nerede, bizim geldiğimiz yol nerede…Buna bakması lazım. En azından ilkokul mezunu birisi için yeterli bir şey. Haritayı açacak, nerededir, nereye gitti, ne oldu. İktidarı destekleyen medyanın ne kadar kirlendiğini gösterir.”

ABD gezisine ilişkin gelen eleştirilere yanıt

Görüştüğü gruplarından kendisinden talepleri olmadığını ifade eden CHP lideri, “Akademiye mi gitti, bilim insanları zaten Türkiye’ye geliyor, gezi bunun için miydi” eleştirilerine de şöyle yanıt verdi: “Ufku dar olanların bu eleştirileri yapmasını doğal kabul etmek lazım. Onun dünyası o kadar zaten. Sabahtan akşama kadar partililer kavga etsin, o da oturup bir makale yazsın. O kadar… Dünya nereye gidiyor, teknolojik gelişmeler ne, Türkiye’nin önündeki hedef ne? Bunları düşünmüyorlar. Bunu yazan adamın eminim Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatıldığından haberi bile yoktur. Üniversitelerin bu halde olduğundan haberi yoktur. Yaptığı eleştirinin ne kendisi ne siyaset ne de üçüncü kişi için yarar getirmeyeceğini, bir makale okusa fark edecektir. Ama okumuyorlar, eleştiriyorlar.”

Demokrasi getirmek için icazete gerek yok

Senatörlerle görüşmeyi kendisi tercih etmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gittiniz görüştünüz diyelim. Siyasilere ne diyeceksiniz? Bugün bir genç arkadaş ‘Dışarıdan destek almanız gerekir’ gibi bir ifade kullandı. Söyledim yani, dışarıdan desteğe ihtiyacımız yok. Özgür irademize ülkemize demokrasiyi getirebiliriz. Demokrasiyi ülkeye getirmek için birisinden icazet almanın mantığı yok. Kendi irademizle dikta yönetimini demokratik yollarla sonlandırabiliriz. Bu da siyaset tarihine giren güzel bir örnek olur. Nasıl Kurtuluş Savaşı verirken örnek olduysak mazlum ülkelere, demokrasi konusunda da örnek olabiliriz” diye konuştu.

Bernie Sanders görüşmesi neden iptal oldu

Kılıçdaroğlu, “Bernie Sanders meselesine açıklık getirebilir misiniz? Ne oldu da görüşme olmadı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Çok uzak. Gideceksin, geleceksin. Yarım saat görüşeceksin. Dolayısıyla onu bıraktık.”