İranlı kadını avlamak isterken avlandılar! Küçükçekmece'de akılalmaz dolandırıcılık olayı
İranlı bir kadın Küçükçekmece'de kafe açtı dolandırıcılar başına dadandı. Kendilerini 'bakan danışmanı' ve 'emniyet müdürü' olarak tanıtıp kadınla yakın ilişki kurmaya çalışan şüpheliler, akılalmaz yöntemle kafenin önce mühürlenmesini sağladı sonra kafeyi açtırmak için 500 bin lira rüşvet istedi. Sonrasında bakın neler oldu...
Küçükçekmece'de lüks bir sitenin içinde kafe açan İranlı iş kadınının başı dolandırıcılarla derde girdi. 2.5 ay önce açılan kafeye gelen kişi, kendisini bakan danışmanı arkadaşını da Emniyet Müdürü olarak tanıtıp 'bir sorununuz olursa ben çözerim' demeye başladı.
Sabah'ın haberine göre, İranlı iş kadını her defasında problemlerinin olmadığını söyleyip onları uzaklaştırdı. Ama hemen her gün kafeye gelen sahte danışman her defasında aynı teklifte bulundu.
"Polisler kavga olmuş diyorlar, ortada bir şey yok"
Yaklaşık 1 ay önce kafeye yönelik asılsız ihbarlar yapılmaya başlandı diyen iş kadını Laleh Vatankhani; "Polisler geliyor burada kavga olmuş diyorlar. Ortada hiçbir şey yok. Zabıta geliyor evraklarımıza bakıyor eksik varmış bir şey bulamıyorlar. Cumhurbaşkanlığı İletişi Merkezi CİMER'e hakkımızda onlarca şikayet gitmiş...
"25 bin dolar verin işinizi çözerim"
-Bu kadar peş peşe şikayetler olunca kafemiz mühürlendi. Ardından bu adamlar tekrar gelip yine bakan danışmanı olduğunu öne sürerek ve arkadaşını da emniyet müdürü olarak tanıtıp ben işinizi çözerim 25 bin dolar verin yeter dedi. Ben kendim çözerim işi deyip kabul etmedim" ifadelerini kullandı.