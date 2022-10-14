İranlı kadını avlamak isterken avlandılar! Küçükçekmece'de akılalmaz dolandırıcılık olayı

"25 bin dolar verin işinizi çözerim"

-Bu kadar peş peşe şikayetler olunca kafemiz mühürlendi. Ardından bu adamlar tekrar gelip yine bakan danışmanı olduğunu öne sürerek ve arkadaşını da emniyet müdürü olarak tanıtıp ben işinizi çözerim 25 bin dolar verin yeter dedi. Ben kendim çözerim işi deyip kabul etmedim" ifadelerini kullandı.