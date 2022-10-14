HDP'li vekillerin bulunduğu araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: HDP'li Milletvekilleri Dersim Dağ, Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin'in içinde bulunduğu araç Ankara'da kaza yaptı. Kazaya karışan taksi şoförü ise hayatını kaybetti.

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HDP'li Milletvekilleri Dersim Dağ, Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin'in içinde bulunduğu araç ticari taksi ile çarpıştı. Ankara'da yaşanan kazada taksi sürücüsü hayatını kaybederken 3 HDP milletvekilinin yaralandığı bildiriliyor.

Taksi şoförü hayatını kaybetti

HDP, Milletvekilleri Öcalan, Dağ ve Maçin ile parti üyelerinin yaşadığı kazaya dair açıklama yaptı. Aracın Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpıştığını belirten HDP’nin açıklamasında taksi şoförünün hayatını kaybettiği de ifade edildi.

Kazayla ilgili HDP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu sabah Milletvekillerimiz Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerimizi havaalanına götüren parti aracımız, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpışmıştır. Kazada milletvekillerimiz hafif yaralanırken taksi şoförünün ise yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Milletvekillerimiz hastanede müşahede altına alınmışlardır.”