Başörtü sahneleri başlamadan kriz çıkardı! Muhafazakar-laiklik tartışması başladı

Daha fragmanı ile sosyal medyada gündem olmayı başaran Show dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki başörtüsü sahnesi olay oldu. Başı açık kadının türbanlı bir kadına 'Bunlarda her yerdeler' demesi türbanlı kadının ise 'Faşist, özgürlük düşmanı' diye cevap vermesi çok konuşuldu. Dizi başlamadan Muhafazakar-laiklik tartışması başladı

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Show TV yeni sezonda iddialı yapımlarla adını duyuran kanallardan biri olma başardı. Geçtiğimiz gün son dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fragmanını yayınlayan kanal, asıl bombayı sona saklamış dedirtti. Daha günü bile belli olmayan dizinin fragmanı sosyal medyanın diline düştü, başörtülü bir kadınla, kafası açık bir kadının atışması TT oldu.

'Kızılcık Şerbeti' isimli dizinin tanıtımı başlamadan olay oldu. Sosyal medyada da gündem olan Kızılcık Şerbeti'nin fragmanında, başörtülü ve başı açık iki kadının tartışması dikkat çekti. Kadınlar birbirlerine "Medeniyet düşmanı, özgürlük düşmanı ve faşist" gibi ithamlarda bulundu.

Diziyle ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumları faşizm refleksi olarak yorumlayan Evrim Alasya, “Bırakın hikayemizi anlatalım. Daha anlatmadık, daha izlemediniz. Bu nasıl bir ön yargı? Tam da bunun dizisini çektik. Ön yargılarda boğulan insanların hayatı önce kendine sonra başkasına nasıl cehenneme çevirdiğini anlatıyoruz. Bu siyasetle ilgili değil, insanlarla ilgili” şekilnde paylaşımda bulundu.

Gold Film imzası taşıyan ve bu ay ekrana gelmeye başlayacak olan dizinin fragmanındaki başörtüsü görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. İdealist bir okul müdürü olan kadının, kızı ile birlikte alışverişe gittiği sırada türbanlı bir kadınla çarpıştığı sahne dikkat çekti. Türbanlı kadına 'Bunlar da her yerde ya' demesi' en çok konuşulan konu oldu.

Bununla birlikte yine başörtülü bir kadınla başka bir kadının tartışmasında, 'Medeniyet düşmanı, özgürlük düşmanı ve faşist' gibi karşılıklı ithamlar yer aldı. Fragmanı ile şimdiden ses getiren dizi yakında Show TV'de başlayacak.

Peki Kızılcık Şerbeti dizisi konusu nedir?

Kızılcık Şerbeti, farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih’in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından gelişen çarpıcı olayları konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca; Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler rol alıyor.