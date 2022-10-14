İspanyol basınından Juan Mata iddiası: Beklemek istemiyor

İSPANYOL basını, Galatasaray'ın İspanyol yıldız 10 numarası Juan Mata ile sözleşme uzatacağını iddia etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak olan Galatasaray'da gözler bir yandan da performansı en çok merak edilen Juan Mata'nın üzerinde olacak. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcusu ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basınındaki haberde ise şu ifadelere yer verildi:

"Mata ile 1+1 yıllık sözleşme yapan ve sözleşmede yer alan 20 resmi maçta en az 45 dakika oynarsa bu seçenek otomatik olarak uzar maddesini beklemek istemiyor"