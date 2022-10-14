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Bomba asgari ücret ve EYT kulisi! Bünyamin Esen asgari ücrete gelecek zammı Hadi Özışık'a anlattı

Asgari ücrete Temmuz'da yapılan zam, Ağustos ayında eriyip bitti... Milyonlarca asgari ücretli asgari ücrete yapılacak yeni zammı beklemeye başladı... Hükümet kanadından "çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamaları geliyor... Kulislerde 7 bin TL ile 10 bin TL arasında rakamlar konuşuluyor.... Sosyal Güvenlik uzmanı Bünyamin Esen, kulislerdeki son rakamı Hadi Özışık'ın calı yayınında açıkladı... İşte asgari ücret ve EYT ile ilgili son kulis bilgileri...

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Türkiye'nin öncelikli gündemi ekonomi. Ekonomi kötü olunca asgari ücret ve enflasyon konuşuluyor daha çok.

AK Parti iktidarı asgari ücret artışı konusunda çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her defasında çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini söylüyor.

İnternethaber yazarı Bünyamin Esen, Ankara kulislerinden aldığı bilgileri Youtube yayınında Hadi Özışık'a anlattı.

Asgari ücret için 7 bin TL diyen de var, 10 bin TL olacak diyen de...

Asgari ücrete kaç lira zam yapılacak?..

Ocak 2023'te asgari ücret kaç lira olacak?..

Bünyamin Esen, "Kulislerde konuşulan son rakam asgari ücret brüt 10 bin TL olacak. Hatta net asgari ücretin de bu rakama çıkması bekleniyor" dedi...

Ve EYT.... EYT son durum....

Bünyamin Esen EYT konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

İşte Hadi Özışık'ın canlı yayınında Bünyamin Esen'in Ankara kulislerinden aktardığı asgari ücret zammı haberleri...

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