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Arda Güler ilk 11 şansını iyi değerlendirdi etkileyici istatistik

Arda Güler ilk 11 şansını iyi değerlendirdi etkileyici istatistik

Portekizli teknik adam, dün AEK Larnaka deplasmanında Arda Güler'i ikinci kez 11’de sahaya sürdü. 17 yaşındaki müthiş yetenek, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.

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Arda Güler, harika tekniğini konuşturdu. Rakip oyunculara sık sık zor anlar yaşattı. Arda’nın bir şutu kalecide kaldı, bir şut pasını arkadaşları kullanamadı.

Fanatik'in derlemesine göre; Arda Güler, harika tekniğini konuşturdu. Rakip oyunculara sık sık zor anlar yaşattı. Arda’nın bir şutu kalecide kaldı, bir şut pasını arkadaşları kullanamadı.

Genç yıldız tam 20 ikili mücadeleye girdi ve bunların 12’sini kazandı. Savunmaya yardımı da ihmal etmeyen Arda, 3 top kaptı ve 1 pas arası yaptı. Oyunda kaldığı 69 dakika boyunca etkili bir performans sergileyen Arda Güler, mücadeleyi yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı.

AEK Larnaca forması giyen rakip oyuncular, özellikle mücadelenin ilk yarısında baş döndüren çalımları sebebiyle Arda Güler'i zaman zaman faulle durdurmak zorunda kaldı.

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