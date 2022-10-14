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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! 'Bundan öncekilerden çok farklı olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! 'Bundan öncekilerden çok farklı olacak'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete Ocak ayında yapılacak zamla ilgili beklentileri iyice yükseltti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yeni bir çalışma yaptığını belirten Erdoğan, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda merak uyandıran sözler sarfetti. Erdoğan, Ocak ayıdaki zammın bundan öncekilerden çok farklı olacağını söyledi. İşte Erdoğan'a yöneltilen asgari ücret sorusu ve verdiği cevap:

SORU: Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?

CEVAP: Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."

Bakan Bilgi'nden asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Aralık ayında asgari ücretle ilgili enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. Emekliler de çalışanlar da memnun olacak" dedi. 

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