Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan çok kritik uyarı: Bu yıl ağır geçebilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bu yıl grip vakalarında artış olabileceğine işaret ederek, "Grip, Kovid-19 nedeniyle son 2,5 yılda yoğun olarak görülmedi. Vücudumuz, hastalığı unutmuş gibi oldu. Bu nedenle ağır geçebilir" uyarısında bulundu.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Ateş Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında gelinen son durumu değerlendirdi. Kara, ağustosta birçok kişinin Kovid-19 geçirdiği bir dönemin yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz"

"Kovid-19 şu an daha kolay bulaşıyor, daha hafif klinik tablolara neden oluyor fakat halen Kovid-19 nedeniyle ölümler yaşanıyor. Önümüzdeki dönem de aralık-ocak gibi tekrar çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz. Kovid-19 tekrar ciddi kayıplara neden olabilir. Bunu düşünerek hareket ediyor olmamız lazım."

"Ağır hastalıklara neden olabilir"

Kara, pandemiye neden olan SARS-CoV-2'nin hakim şekilde gelmesi nedeniyle diğer virüslerin ortamda bulunamadığını, son 2-2,5 yılda bu nedenle ciddi anlamda influenza görülmediğini belirterek, "Şu anda durum farklı, eylül başından itibaren nezle, ateşli, boğaz ağrısıyla seyreden üst solunum yolu enfeksiyonları görülüyor. Bu durum şunu da gösteriyor; grip virüsü çok riskli şekilde gelebilir, ağır hastalıklara neden olabilir." diye konuştu.