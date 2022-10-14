Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya davasında gelişme! Burak Deniz: ''Özür dilerim'''

Burak Deniz, rol aldığı dizi çekimleri için Adana'ya gitmişti. Orada Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin masasına gitmiş ve alkollü olduğu için taşkınlık çıkardığı iddia edilmişti. Şahinkaya'ya küfür ettiği iddia edilen Burak Deniz, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlamıştı.

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Dizi çekimleri nedeniyle Adana'da bulunan Burak Deniz, alkollü bir şekilde, sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla oturan Nilperi Şahinkaya’nın masasına gittiği ve taşkınlık çıkarttığı iddia edilmişti. Masayı terk etmek isteyen Şahinkaya’ya küfür ettiği iddia edilen Deniz, sosyal medyadan özür mesajı yayınlamıştı.

Hukuki süreç başlatmıştı

Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda gittiği bir otelde meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartışmıştı. Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni için Adana'da bulunan Şahinkaya, olayla ilgili olarak hukuki süreç başlattığını ve konuyla ilgili hiçbir şekilde konuşmayacağını söylemişti.

Özür mesajı yayınladı

Burak Deniz tüm bu olanların ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlamıştı.

''Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve birçok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.''

''Olay yargıda''

Nilperi Şahinkaya ve sanatçı sevgilisi Emre Yusufi Bebek’te görüntülenmişti. Sevgilisinden kahve almasını rica eden Şahinkaya, Burak Deniz'le olan kavga soruların cevap vermedi.

Sevgilisine kahve alan sanatçı Emre Yusufi’ye; Burak Deniz’le mahkemelik olduktan sonra sosyal medya üzerinden Nilperi Şahinkaya ve kendisinden özür dilediği hatırlatılınca, "Özür dileyebilir ama olayın gidişatı değişmiyor. Biz onunla alakalı adım atamıyoruz, yargıdayız” demişti.

Yusufi, muhabirlerin; "Burak Deniz, sosyal medya harici sizinle ya da Nilperi Şahinkaya’yla irtibata geçti mi?" sorusuna, "Benim bildiğim yok. Biz olayımızı avukatımıza devrettiğimiz için bir şey yapamıyoruz” yanıtını vermişti. Yusufi, tanımadığı bir insanın özür dilemesinin bir anlamı olmadığını söyledi. Gazetecilerin "Nilperi Şahinkaya’yla aynı sektördeler ilerleyen zamanlarda aynı projede rol alırlar mı?" sorusuna ise ''Hiç zannetmiyorum'' cevabını verdi.