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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde silahlı saldırı: 5 kişi öldü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde silahlı saldırı: 5 kişi öldü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yürüyüş parkurunda meydana gelen silahlı saldırıda aralarında bir polisin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan saldırganın kimliği açıklanmadı

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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yürüyüş parkurunda ateş açan saldırgan, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişiyi öldürdü.

Polis yetkilileri, Raleigh'te 5 kişiyi öldüren saldırganın saatlerce kaçtıktan sonra bir evde sıkıştırılıp yakalandığını bildirdi.

Beyaz genç erkek" olarak tanımlanan şüpheli, yerel saatle 21.00'de gözaltına alındı.

Polis, arama esnasında bölgedekileri evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyalet Valisi Roy Cooper, "Bu gece terör kapımıza kadar geldi. Her topluluğun kabusu Raleigh'e geldi. Bu, işlenen anlamsız, korkunç ve çileden çıkaran bir şiddet eylemidir." dedi.

Raleigh Belediye Başkanı Mary-Ann Baldwin de "Amerika'daki bu akılsız şiddeti durdurmalıyız, silahlı şiddeti ele almalıyız. Yapacak çok işimiz var ve bu gece yas tutacak çok şeyimiz var." diye konuştu.

​​​​​​​Saldırganın kimliği açıklanmadı.

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