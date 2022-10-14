Bu makyaj tüyoları ile cildiniz olduğunuzdan 10 yaş daha genç görünecek

Makyaj, özellikle kadınların daha şık görünmek için en sık yaptıkları bakımların başında geliyor. Şimdi size vereceğimiz makyaj tüyoları ile cildinizi adeta 10 yaş gençleştirecekseniz...

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Kadınların genellikle kendini iyi hissetmek, güzel ve bakımlı görünmek için yaptıkları makyaj, çoğu zaman yanlış yapıldığı zaman tam tersi bir etki gösterebiliyor.

Yanlış yöntemlerle yapılan makyaj ya da doğru tonlar kullanılmadan yapılan makyaj cildinizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir.

İşte sizi neredeyse 10 yaş daha genç gösterecek ve cildinizi canlandıracak altın değerinde makyaj tüyoları...

Cilt temizliğine özen gösterin

Makyajdan önce temiz cilt, makyajınızın daha pürüzsüz hale gelmesi ve daha uzun süre dayanması için harika bir alt yapı oluşturur.

Bu yüzden makyaj yapmadan önce cildinizi temizlemeniz gerekir. Sonrasında serum ve nemlendiricilerle cildinizi nemlendirmeniz gerekir. Bunun yanı sıra makyaj öncesi gözenekleri sıkılaştırmak için cildinizi soğuk su ile yıkamanız tavsiye edilir.

Pudralı ürünlerden uzak durun

Dudakların kurumasını ve çatlamasını engellemek amacıyla mat ruj yerine nemlendirici kremsi bir ruj uygulayın.

Bunun yerine nemli bir sabitleyici sprey kullanın. Bu, sadece makyajınızı sabitlemenize fayda sağlamaz kalmaz, aynı zamanda cilde parlaklık kazandırarak parlak ve ışıltılı görünmenizi sağlar.

Kaşlarınızı doğru şekillendirin

Kaşlar yüzünüzü tamamen ortaya çıkaran en önemli etkendir. Bu yüzden makyaj yaparken kaşlarınızı şekillendirmeye özen göstermeniz gerekir. Kaşlarınızdan boşlukları mutlaka kaş renginize uygun bir kaş kalemi ile düzgün şekilde doldurun.

Kaşlar doğru şekillendirildiğinde yüzünüzü daha sıkı ve genç bir görünüme sahip olur. En önemlisi de gözlerinizi ortaya çıkarır. Bu yüzden kaşlarınızı bir kalemle şekillendirin be yukarıya doğru güzelce tarayın.

Tercihiniz siyah göz farı olsun

Çoğu kadın makyaj yaparken gözlerini daha belirgin yapmak için eyeliner sürmeyi tercih eder. Fakat bunun yerine gözleriniz siyah göz farı kullanarak ortaya çıkarabilirsiniz.

Siyah göz farı, gözünüzde dağılmaz ya da bulaşmaz. Bu yüzden daha güvenlidir. Dumanlı göz makyajı için siyah far idealdir. Gözlerinizdeki yorgun görüntüyü ortadan kaldırmak istiyorsanız mutlaka eyeliner yerine siyah far uygulamanız tavsiye edilir.

Altın, şampanya ve metalik bronz tonlarda göz farı kullanın. Harika görünüyorlar ve bunun yanı sıra gözleri geliştiriyorlar. Gözlerin açık görünmesi ve aynı zamanda derinlik katması için 2 cömert kat maskara ile tamamlayın.

Dudaklarınızı ön plana çıkarın

Dudaklarınızı ve sürdüğünüz ruju ön plana çıkarmak için ilk olarak bir dudak kalemi uygulayın. Dudaklarınıza nemlendirici sürün.

Ardından dudaklarınızı ortaya çıkaran ve teninize uygun olan ruju sürün. Yanaklarınıza şeftali ya da pembe tonlarında allık uygulamayı unutmayın. Bu yüzünüzü daha canlı gösterir.