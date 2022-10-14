Fransız gıda devi Danone Rusya'dan çıkıyor

Fransız gıda devi Danone Rusya operasyonlarını satmayı planladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre satış 1 milyar euro zarara neden olabilir.

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Rusya'nın önde gelen süt ürünleri markası Prostokvashino'nun da sahibi olan şirket, toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 5'ini buradan elden ediyor.

Rusya'daki operasyonlarını satmaya hazırlanan şirketin bazı özel besinleri Rusya'ya ihraç etmeye devam edeceği belirtildi.

Moskova hükümetinin Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından birçok uluslararası şirket gibi Danone de Rusya'ya yatırımları askıya almıştı. Bazı şirketler de faaliyetlerini sürdürüyor. Nestle Rusya'ya bazı ürünlerin ithalatına devam ederken İngiliz rakibi Unilever Rusya'daki fabrikalarında operasyonlarını sürdürüyor.

Bernstein analisti Bruno Monteyne "Kısıtlamalar nedeniyle operasyonlarını sürdürmek şirket için çok karmaşık hale gelmişti. Faaliyetleri iyileştirmek ise imkansız hale gelmişti." değerlendirmesini yaptı.