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Ataşehir'de doktorun ölümü! Korkunç kaza böyle gelmiş meğer patronun oğlu...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ataşehir'de doktorun ölümü! Korkunç kaza böyle gelmiş meğer patronun oğlu...

İSTANBUL Ataşehir'de bir doktorun hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kazada kamyoneti kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı. A.U'nun yaşanan olaydan pişman olduğunu dile getirdiği belirtildi.

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Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 17 yaşındaki A.U'nun, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde tarım ürünleri satılan bir dükkanda çalıştığını, patronunun oğlu B.Y'nin 17 yaşında olduğunu bilmesine rağmen boş kasaları hale götürmesi için kamyoneti almasını istediğini söylediği öğrenildi.

A.U'nun yağışlı havada önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığında aracın kaydığını, frene basmasına rağmen kamyonetin durmadığını, yaşanan olaydan pişman olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Mahkeme, A.U'nun "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Kayışdağı Caddesi'nde dün kontrolden çıkan 34 FTG 740 plakalı kamyonet, önce yol kenarında park halindeki taksiye, daha sonra kaldırımda bekleyen Buğra Kaan Yücebaş (26) ile Samet Şenelen'e çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabilmişti. Kamyonetin sürücüsü kaçarken, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen Yücebaş'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki sürücü A.U, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

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