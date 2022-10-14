Ataşehir'de doktorun ölümü! Korkunç kaza böyle gelmiş meğer patronun oğlu...

İSTANBUL Ataşehir'de bir doktorun hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kazada kamyoneti kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı. A.U'nun yaşanan olaydan pişman olduğunu dile getirdiği belirtildi.

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Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 17 yaşındaki A.U'nun, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde tarım ürünleri satılan bir dükkanda çalıştığını, patronunun oğlu B.Y'nin 17 yaşında olduğunu bilmesine rağmen boş kasaları hale götürmesi için kamyoneti almasını istediğini söylediği öğrenildi.

A.U'nun yağışlı havada önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığında aracın kaydığını, frene basmasına rağmen kamyonetin durmadığını, yaşanan olaydan pişman olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Mahkeme, A.U'nun "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.