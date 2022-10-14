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İngiltere Kralı Charles 539 yıl önceki cinayet için harekete geçti

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önceki cinayet için harekete geçti

İngiltere Kralı Charles, 539 yıl önce işlenen bir cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Charles'ın, amcaları tarafından öldürülen iki prense ait olduğuna inanılan kemikler için yapılacak DNA araştırmalarını desteklediği açıklandı.

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Babası 4. Edward’ın (1442-1483) ölümünün ardından kral olmaya hazırlanan 5. Edward'ın ve küçük erkek kardeşinin, 1483'te Londra Kulesi'ne hapsedildiği ve bunun yerine tacı 3. Richard  olarak kendisi için talep eden amcaları tarafından öldürüldüğü rivayet ediliyor. 

Londra Kulesi’ne hapsedilen prensler, Gloucester Dükü Richard tarafından gayri meşru varisler ilan edilirken bir daha asla canlı görülmedi. 

Yıllardır uzmanlar, ikisi 1600'lerde Londra Kulesi'nde ve ikisi 1700'lerde Windsor Şatosu'nda bulunan ve bazılarının prenslere ait olabileceğini öne sürülen dört çocuğun kalıntıları üzerinde DNA testi yapmak istedi. Cesetler artık kraliyet mahzenlerine gömüldüğü için, araştırmacıların testleri gerçekleştirmek için Hükümdar’dan izin almaları gerekiyor.

Tarihi Kraliyet Sarayları’nın ortak baş küratörü Tracy Borman, 2. Elizabeth’in bu çalışmayı engelledini öne sürdü. Ancak, Borman, Kral Charles’ın çok farklı bir görüşe sahip olduğunu ve DNA testini desteklediğini söyledi. 

Borman, “Charles, genç prenslerin nasıl öldüğünü kesin olarak belirleyebilmemiz için bir araştırma yapılmasını istedi" dedi.

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